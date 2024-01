SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Galenica-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 24.01.2021 wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Galenica-Papier letztlich bei 60,45 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,654 Galenica-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124,32 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 23.01.2024 auf 75,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,32 Prozent vermehrt.

Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 3,77 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at