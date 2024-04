SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.04.2021 wurde das Galenica-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62,65 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 1,596 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 70,05 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 111,81 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,81 Prozent.

Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at