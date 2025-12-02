HT5 Aktie

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment 02.12.2025 10:03:57

SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 160,000 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 1,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 232,00 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 97,68 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) einen Börsenwert von 3,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

