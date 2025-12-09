HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Langfristige Anlage
|
09.12.2025 10:03:51
SPI-Titel HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte eine HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile an diesem Tag 162,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,617 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,46 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 0,90 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 0,90 CHF, was einer negativen Performance von 99,10 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) eine Marktkapitalisierung von 3,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
