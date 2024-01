SPI-Titel Leclanche (Leclanché SA)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leclanche (Leclanché SA) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Leclanche (Leclanché SA)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,47 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Leclanche (Leclanché SA)-Aktie investiert hat, hat nun 2 150,538 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.01.2024 gerechnet (0,52 CHF), wäre das Investment nun 1 113,98 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,40 Prozent.

Leclanche (Leclanché SA) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 305,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at