Liechtensteinische Landesbank Aktie

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

Frühes Investment 23.12.2025 10:03:42

SPI-Titel Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Liechtensteinische Landesbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Liechtensteinische Landesbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 35,45 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Liechtensteinische Landesbank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 282,087 Liechtensteinische Landesbank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Liechtensteinische Landesbank-Papiers auf 83,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 638,93 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 136,39 Prozent.

Liechtensteinische Landesbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) 88,50 0,00% Liechtensteinische Landesbank AG (LLB)

