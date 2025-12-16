Liechtensteinische Landesbank Aktie
SPI-Wert Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Liechtensteinische Landesbank von vor 5 Jahren eingebracht
Am 16.12.2020 wurden Liechtensteinische Landesbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52,40 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 19,084 Liechtensteinische Landesbank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 15.12.2025 auf 82,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 576,34 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,63 Prozent gesteigert.
Liechtensteinische Landesbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,49 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
