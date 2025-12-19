Medacta Aktie

WKN DE: MED777 / ISIN: CH0468525222

Medacta-Anlage 19.12.2025 10:03:56

SPI-Titel Medacta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Medacta von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Medacta-Aktie gebracht.

Am 19.12.2022 wurden Medacta-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 96,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Medacta-Aktie investiert, befänden sich nun 1,038 Medacta-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 152,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 157,84 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,84 Prozent angewachsen.

Damals wurde der erste Kurs der Medacta-Aktie bei 104,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

