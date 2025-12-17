Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Newron PharmaceuticalsAz-Anlage im Blick
|
17.12.2025 10:03:57
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie bei 2,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 455,581 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 9 157,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 815,72 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 398,91 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.mehr Nachrichten
|
17:59
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: SPI am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
10:03
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
12.12.25