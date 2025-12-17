SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie bei 2,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 455,581 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.12.2025 9 157,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 815,72 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Newron PharmaceuticalsAz eine Marktkapitalisierung von 398,91 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at