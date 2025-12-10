Newron Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A0LF18 / ISIN: IT0004147952
|Profitables Newron PharmaceuticalsAz-Investment?
|
10.12.2025 10:04:06
SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 1,35 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 74,074 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 496,30 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 09.12.2025 auf 20,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1 396,30 Prozent gestiegen.
Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386,64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.mehr Nachrichten
|
10.12.25
|SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|EQS-News: Newron announces the US initiation of its ENIGMA-TRS 2 Phase III global clinical study with evenamide as an add-on therapy for patients with treatment-resistant schizophrenia (TRS) (EQS Group)