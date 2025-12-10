Newron Pharmaceuticals Aktie

Profitables Newron PharmaceuticalsAz-Investment? 10.12.2025 10:04:06

SPI-Titel Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 1,35 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 74,074 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 496,30 CHF, da sich der Wert eines Newron PharmaceuticalsAz-Anteils am 09.12.2025 auf 20,20 CHF belief. Damit wäre die Investition um 1 396,30 Prozent gestiegen.

Alle Newron PharmaceuticalsAz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 386,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

