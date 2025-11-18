SPI-Titel Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Pierer Mobility Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 9,50 EUR wert. Bei einem Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,526 Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Pierer Mobility (ex KTM Industries)-Papiers auf 15,04 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,32 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,32 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Pierer Mobility (ex KTM Industries) eine Börsenbewertung in Höhe von 486,89 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
