PolyPeptide Aktie

PolyPeptide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes PolyPeptide-Investment? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PolyPeptide-Anteile bei 23,32 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,882 PolyPeptide-Anteilen. Die gehaltenen PolyPeptide-Papiere wären am 11.12.2025 1 052,74 CHF wert, da der Schlussstand 24,55 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,27 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 816,45 Mio. CHF. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PolyPeptidemehr Nachrichten