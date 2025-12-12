SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PolyPeptide-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PolyPeptide-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurden PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die PolyPeptide-Anteile bei 23,32 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,882 PolyPeptide-Anteilen. Die gehaltenen PolyPeptide-Papiere wären am 11.12.2025 1 052,74 CHF wert, da der Schlussstand 24,55 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,27 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich zuletzt auf 816,45 Mio. CHF. Die PolyPeptide-Aktie wurde am 29.04.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at