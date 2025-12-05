PolyPeptide Aktie
WKN DE: A3CNHV / ISIN: CH1110760852
Lukrative PolyPeptide-Investition?
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel PolyPeptide-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PolyPeptide von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.12.2024 wurde das PolyPeptide-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 27,75 CHF wert. Bei einem PolyPeptide-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,604 PolyPeptide-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,09 CHF, da sich der Wert einer PolyPeptide-Aktie am 04.12.2025 auf 25,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 9,91 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte PolyPeptide einen Börsenwert von 828,09 Mio. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Der erste festgestellte Kurs der PolyPeptide-Aktie lag damals bei 72,50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
