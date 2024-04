SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rieter von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Rieter-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Rieter-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Rieter-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 128,20 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 78,003 Rieter-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 156,01 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 04.04.2024 auf 130,20 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 10 156,01 CHF entspricht einer Performance von +1,56 Prozent.

Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 585,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at