SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Rieter-Aktie Anlegern gebracht.

Am 23.02.2014 wurde das Rieter-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 196,10 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 50,994 Rieter-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.02.2024 auf 90,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 635,39 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 53,65 Prozent.

Alle Rieter-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 401,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at