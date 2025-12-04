SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Schindler-Investment verdienen können.

Schindler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schindler-Aktie 183,10 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,546 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,07 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 03.12.2025 auf 287,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,07 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Schindler zuletzt 31,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

