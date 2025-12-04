Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Profitable Schindler-Investition?
|
04.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Schindler-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schindler-Aktie 183,10 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,546 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157,07 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 03.12.2025 auf 287,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,07 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Schindler zuletzt 31,19 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)mehr Nachrichten
|
02.12.25
|Börse Zürich: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
|
27.11.25
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|SIX-Handel So steht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start im Plus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags (finanzen.at)
|
14.11.25
|Minuszeichen in Zürich: SLI am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
13.11.25
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG (PS)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG (PS)
|306,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.