WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

Schindler-Investment im Blick 27.11.2025 10:03:20

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Das Schindler-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 252,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Schindler-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,588 Schindler-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 322,25 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 26.11.2025 auf 286,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 13,22 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Schindler einen Börsenwert von 30,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

