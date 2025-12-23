SoftwareONE Aktie

WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508

Lukrative SoftwareONE-Anlage? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen SoftwareONE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug an diesem Tag 5,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,949 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 149,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 CHF belief. Mit einer Performance von +49,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war SoftwareONE zuletzt 1,90 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das SoftwareONE-Papier bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

