SoftwareONE Aktie
WKN DE: A2PTSZ / ISIN: CH0496451508
|Lukrative SoftwareONE-Anlage?
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit SoftwareONE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SoftwareONE-Anteile betrug an diesem Tag 5,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 16,949 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.12.2025 149,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 CHF belief. Mit einer Performance von +49,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war SoftwareONE zuletzt 1,90 Mrd. CHF wert. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann das SoftwareONE-Papier bei 18,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SoftwareONEmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
09.12.25
|SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.12.25
|SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aktien Schweiz wenig verändert - SoftwareOne mit Kaufempfehlung fest (Dow Jones)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Zürich: SPI am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Schwacher Handel: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
28.11.25
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SoftwareONEmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SoftwareONE
|8,81
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.