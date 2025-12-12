SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Straumann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Straumann-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 101,25 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,988 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 94,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,58 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,60 Prozent.

Straumann war somit zuletzt am Markt 14,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at