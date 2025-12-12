Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Straumann-Investment? 12.12.2025 10:03:58

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Straumann-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Straumann-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 101,25 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,988 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 11.12.2025 94,40 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,58 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 5,60 Prozent.

Straumann war somit zuletzt am Markt 14,64 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Straumann Holding AGmehr Nachrichten