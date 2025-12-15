Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Rentable Swissquote-Investition?
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Swissquote-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 416,667 Swissquote-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 197 333,33 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 12.12.2025 auf 473,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 873,33 Prozent erhöht.
Swissquote wurde am Markt mit 7,08 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
