SPI-Titel Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swissquote von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Swissquote-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Swissquote-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 24,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swissquote-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 416,667 Swissquote-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 197 333,33 CHF, da sich der Wert eines Swissquote-Papiers am 12.12.2025 auf 473,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 873,33 Prozent erhöht.

Swissquote wurde am Markt mit 7,08 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at