Swissquote Aktie
WKN: 938312 / ISIN: CH0010675863
|Rentables Swissquote-Investment?
|
08.12.2025 10:04:39
SPI-Wert Swissquote-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swissquote von vor 5 Jahren eingebracht
Die Swissquote-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 82,90 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 12,063 Swissquote-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 594,69 CHF, da sich der Wert einer Swissquote-Aktie am 05.12.2025 auf 463,80 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 459,47 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Swissquote bezifferte sich zuletzt auf 6,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Swissquote AG (N)
|500,50
|1,81%
