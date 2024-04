SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades V-Zug-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des V-Zug-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 78,70 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, befänden sich nun 1,271 V-Zug-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen V-Zug-Anteile wären am 05.04.2024 74,97 CHF wert, da der Schlussstand 59,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 25,03 Prozent vermindert.

Das V-Zug-Papier wurde am 25.06.2020 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die V-Zug-Aktie bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at