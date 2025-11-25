SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,000 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,40 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 24.11.2025 auf 46,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 86,40 Prozent gleich.

Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 145,98 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

