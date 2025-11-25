Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Profitable Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage?
|
25.11.2025 10:03:41
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,000 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 186,40 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 24.11.2025 auf 46,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 86,40 Prozent gleich.
Insgesamt war Züblin (Zueblin Immobilien zuletzt 145,98 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)mehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gewinne in Zürich: SPI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Optimismus in Zürich: SPI am Mittwochmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
18.11.25
|SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|48,80
|1,24%