Langfristige Anlage 02.12.2025 10:03:57

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.12.2020 wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 26,00 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38,462 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (47,40 CHF), wäre das Investment nun 1 823,08 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,31 Prozent gesteigert.

Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 157,16 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 49,60 -0,80%

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
