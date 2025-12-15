Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Zug Estates B-Anlage? 15.12.2025 10:04:02

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.12.2022 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 715,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,058 Zug Estates B-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 2 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,95 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,95 Prozent zugenommen.

Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zug Estates AG (B)mehr Nachrichten