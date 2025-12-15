SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.12.2022 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 715,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,058 Zug Estates B-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 2 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,95 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,95 Prozent zugenommen.

Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at