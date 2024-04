SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zwahlen et Mayr SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Zwahlen et Mayr SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zwahlen et Mayr SA-Papier an diesem Tag 150,00 CHF wert. Bei einem Zwahlen et Mayr SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,667 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zwahlen et Mayr SA-Papiers auf 130,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 866,67 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -13,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zwahlen et Mayr SA einen Börsenwert von 9,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at