SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Addex Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Am 11.09.2021 wurde die Addex Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,53 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Addex Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 6 535,948 Addex Therapeutics-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2024 478,43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 0,07 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 478,43 CHF, was einer negativen Performance von 95,22 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Addex Therapeutics einen Börsenwert von 7,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at