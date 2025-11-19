Addex Therapeutics Aktie

WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754

Investmentbeispiel 19.11.2025 10:05:09

SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Addex Therapeutics von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Addex Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Addex Therapeutics-Aktie bei 2,99 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,445 Addex Therapeutics-Anteilen. Die gehaltenen Addex Therapeutics-Anteile wären am 18.11.2025 1,91 CHF wert, da der Schlussstand 0,06 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,09 Prozent verringert.

Am Markt war Addex Therapeutics jüngst 8,33 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

