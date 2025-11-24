SPI-Wert Adecco SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adecco SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Adecco SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2024 wurde die Adecco SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 22,98 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Adecco SA-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,352 Adecco SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,74 CHF, da sich der Wert eines Adecco SA-Papiers am 21.11.2025 auf 24,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 5,74 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Adecco SA eine Marktkapitalisierung von 4,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at