SPI-Wert Allreal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allreal von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Allreal-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Allreal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Allreal-Papier bei 125,18 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,884 Allreal-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.12.2025 16 056,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 201,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,57 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Allreal eine Marktkapitalisierung von 3,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at