WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

ams-OSRAM-Anlage im Blick 07.11.2025 10:04:27

SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 116,64 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,574 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 91,23 Prozent gleich.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

13.10.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
16.09.25 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
04.08.25 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.25 ams-OSRAM Buy UBS AG
