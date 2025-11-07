SPI-Wert ams-OSRAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ams-OSRAM von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in ams-OSRAM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ams-OSRAM-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 116,64 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die ams-OSRAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,574 ams-OSRAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,23 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 91,23 Prozent gleich.

Alle ams-OSRAM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at