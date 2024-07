SPI-Wert Arbonia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Arbonia-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Arbonia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Arbonia-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 9,79 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 102,145 Arbonia-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.07.2024 auf 12,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 254,34 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,43 Prozent.

Alle Arbonia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 852,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at