Ascom Aktie

Ascom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885933 / ISIN: CH0011339204

Lukrativer Ascom-Einstieg? 18.12.2025 10:03:28

SPI-Wert Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Ascom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Ascom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Ascom-Papier an diesem Tag bei 12,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 78,125 Ascom-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 3,63 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 283,59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 71,64 Prozent vermindert.

Der Ascom-Wert an der Börse wurde auf 129,60 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

