SPI-Wert Avolta (ex Dufry)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Avolta (ex Dufry) von vor einem Jahr abgeworfen
Am 04.12.2024 wurde das Avolta (ex Dufry)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 34,76 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Avolta (ex Dufry)-Aktie investiert hat, hat nun 2,877 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,32 CHF, da sich der Wert eines Avolta (ex Dufry)-Papiers am 03.12.2025 auf 45,30 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 30,32 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Avolta (ex Dufry) belief sich jüngst auf 6,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
