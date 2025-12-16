SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Basilea Pharmaceutica-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 192,678 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 443,16 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Papiers am 15.12.2025 auf 54,20 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 4,43 Prozent.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 656,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at