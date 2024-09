SPI-Wert Bellevue-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bellevue von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Bellevue-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Bellevue-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 23,60 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Bellevue-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,237 Bellevue-Aktien. Die gehaltenen Bellevue-Aktien wären am 02.09.2024 69,28 CHF wert, da der Schlussstand 16,35 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,72 Prozent verringert.

Bellevue wurde jüngst mit einem Börsenwert von 217,96 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at