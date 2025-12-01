Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Burkhalter Aktie

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

Lohnende Burkhalter-Anlage? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burkhalter-Aktien verdienen können.

Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 91,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,917 Burkhalter-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 519,65 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 28.11.2025 auf 139,20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 51,97 Prozent gleich.

Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

