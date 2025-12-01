Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Lohnende Burkhalter-Anlage?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen
Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 91,60 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 10,917 Burkhalter-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 519,65 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 28.11.2025 auf 139,20 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 51,97 Prozent gleich.
Burkhalter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burkhalter Holding AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Zürich: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
27.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Burkhalter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.25
|SPI-Papier Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)