SPI-Wert Cham Swiss Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cham Swiss Properties-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Cham Swiss Properties-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cham Swiss Properties-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cham Swiss Properties-Papier 21,80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,872 Cham Swiss Properties-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.12.2025 1 082,57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 23,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +8,26 Prozent.

Cham Swiss Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet. Das Cham Swiss Properties-Papier wurde am 12.06.2020 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Die Cham Swiss Properties-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 23,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at