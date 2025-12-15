COLTENE Aktie
WKN DE: A0J3ED / ISIN: CH0025343259
|COLTENE-Anlage
|
15.12.2025 10:04:02
SPI-Wert COLTENE-Aktie: So viel Verlust hätte eine COLTENE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden COLTENE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das COLTENE-Papier an diesem Tag 73,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,370 COLTENE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,60 CHF, da sich der Wert eines COLTENE-Papiers am 12.12.2025 auf 53,00 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 27,40 Prozent.
Am Markt war COLTENE jüngst 317,00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
