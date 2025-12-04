SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Compagnie Financiere Tradition-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Compagnie Financiere Tradition-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 102,97 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Compagnie Financiere Tradition-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,115 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die gehaltenen Compagnie Financiere Tradition-Aktien wären am 03.12.2025 28 260,58 CHF wert, da der Schlussstand 291,00 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 182,61 Prozent gleich.

Der Compagnie Financiere Tradition-Wert an der Börse wurde auf 2,23 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at