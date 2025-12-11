SPI-Wert Compagnie Financiere Tradition-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Compagnie Financiere Tradition von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Compagnie Financiere Tradition-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Compagnie Financiere Tradition-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Compagnie Financiere Tradition-Aktie bei 106,94 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,935 Compagnie Financiere Tradition-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 267,43 CHF, da sich der Wert einer Compagnie Financiere Tradition-Aktie am 10.12.2025 auf 286,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 167,43 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Compagnie Financiere Tradition eine Börsenbewertung in Höhe von 2,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at