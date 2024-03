SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DKSH von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden DKSH-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die DKSH-Aktie an diesem Tag 76,95 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die DKSH-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 12,995 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des DKSH-Papiers auf 64,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 833,66 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 16,63 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war DKSH zuletzt 4,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at