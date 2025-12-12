GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Performance
|
12.12.2025 10:03:58
SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das GAM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,93 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,145 GAM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1,37 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 98,63 Prozent.
Der Marktwert von GAM betrug jüngst 160,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AGmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI steigen (finanzen.at)
|
12.12.25
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SPI verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
09.12.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)