WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

GAM-Performance 12.12.2025 10:03:58

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in GAM-Aktien verlieren können.

Das GAM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,93 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,145 GAM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1,37 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 98,63 Prozent.

Der Marktwert von GAM betrug jüngst 160,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

