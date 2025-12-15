SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Georg Fischer gewesen.

Am 15.12.2015 wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 33,10 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 302,115 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 53,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 132,93 CHF wert. Mit einer Performance von +61,33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at