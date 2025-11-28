SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 91,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 10,899 HIAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.11.2025 1 242,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 114,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 24,25 Prozent vermehrt.

Insgesamt war HIAG Immobilien zuletzt 1,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at