MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
|Frühe Anlage
|
03.12.2025 10:04:23
SPI-Wert MCH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MCH von vor 5 Jahren verloren
Am 03.12.2020 wurde das MCH-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der MCH-Anteile betrug an diesem Tag 12,46 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die MCH-Aktie investiert, befänden sich nun 8,027 MCH-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.12.2025 auf 3,18 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,53 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,47 Prozent eingebüßt.
MCH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
