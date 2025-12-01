Molecular Partners Aktie
WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097
|Profitables Molecular Partners-Investment?
|
01.12.2025 10:04:31
SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren gekostet
Vor 10 Jahren wurde die Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 330,579 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 3,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 057,85 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 89,42 Prozent.
Der Marktwert von Molecular Partners betrug jüngst 119,66 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Molecular Partners AGmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte ein Molecular Partners-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
17.11.25
|SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.11.25
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)