WKN DE: A12DEH / ISIN: CH0256379097

Profitables Molecular Partners-Investment? 01.12.2025 10:04:31

SPI-Wert Molecular Partners-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molecular Partners von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Molecular Partners-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde die Molecular Partners-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,25 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Molecular Partners-Aktie investiert hat, hat nun 330,579 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 3,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 057,85 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 89,42 Prozent.

Der Marktwert von Molecular Partners betrug jüngst 119,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

