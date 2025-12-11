Montana Aerospace Aktie

WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654

Montana Aerospace-Anlage 11.12.2025 10:03:31

SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Montana Aerospace-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Montana Aerospace-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,26 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,553 Montana Aerospace-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,47 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Papiers am 10.12.2025 auf 25,25 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,47 Prozent angezogen.

Am Markt war Montana Aerospace jüngst 1,61 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der erste festgestellte Kurs des Montana Aerospace-Papiers lag damals bei 29,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

