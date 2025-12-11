Montana Aerospace Aktie
WKN DE: A3CNPN / ISIN: CH1110425654
|Montana Aerospace-Anlage
|
11.12.2025 10:03:31
SPI-Wert Montana Aerospace-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Montana Aerospace-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Montana Aerospace-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,26 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,553 Montana Aerospace-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 165,47 CHF, da sich der Wert eines Montana Aerospace-Papiers am 10.12.2025 auf 25,25 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,47 Prozent angezogen.
Am Markt war Montana Aerospace jüngst 1,61 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Montana Aerospace-Aktie an der Börse SWX war der 12.05.2021. Der erste festgestellte Kurs des Montana Aerospace-Papiers lag damals bei 29,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Montana Aerospace
|24,85
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.