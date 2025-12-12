SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Relief Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Relief Therapeutics Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Relief Therapeutics-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 153,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Relief Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,651 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 2,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1,86 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 1,86 CHF entspricht einer negativen Performance von 98,14 Prozent.
Relief Therapeutics war somit zuletzt am Markt 35,41 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
