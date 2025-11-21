Relief Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Lohnende Relief Therapeutics-Investition?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Wert Relief Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Relief Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Relief Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Relief Therapeutics-Aktie 16,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 6,250 Relief Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (2,57 CHF), wäre das Investment nun 16,03 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 83,97 Prozent vermindert.
Relief Therapeutics wurde am Markt mit 33,01 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
